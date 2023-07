Zelenskõi taunis mõne riigi venemeelseid seisukohti

"Ma ei saa aru, kust need venemeelsed seisukohad pärinevad. Kas te olete kunagi näinud ameeriklasi või eurooplasi enda autosid nõukogude autode vastu vahetamas või kedagi Venemaale elama asumas," sõnas Zelenskõi.

President märkis ka, et ideaalne stsenaarium, mille kohaselt Ukraina saab NATO alliansi kutse, ei realiseeru, kuna mõned riigid kardavad Venemaad.

"Ma saan aru, et kõigi ühtset toetust võib olla raske saada. Keegi vaatab tagasi Moskva poole ja keegi kardab Venemaad," märkis president.

Zelenskõi kutsus varem päeval allianssi üles lahendama Rootsi ja Ukraina liikmesuse küsimust ja ütles, et otsustamatus ähvardab NATO tugevust ja globaalset julgeolekut.

"Ma arvan, et selles osas ei ole piisavat ühtsust. See on väga tähtis kogu maailma julgeoleku jaoks," sõnas Zelenskõi Slovakkiat külastades.