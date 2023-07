Erdoğan: Ukraina väärib NATO liikmeks saamist

«Pole kahtlust, et Ukraina väärib NATO liikmelisust,» ütles Erdoğan ühisel pressikonverentsil Ukraina presidendiga.

Erdoğan lisas samas, et mõlemad vaenupooled peaksid naasma rahuläbirääkimistele.

Erdoğan on püüdnud kujutada end neutraalse vahendajana suurendades oluliselt sõjaaegset kaubavahetust Venemaaga, kuid varustades samal ajal Ukrainat droonide ja muude relvadega.

«Mul oli heameel kuulda presidendi väljaütlemist, et Ukraina väärib NATO liikmeks saamist,» sõnas Zelenskõi oma sõnavõtus.

Zelenskõi kirjutas saabudes sotsiaalmeedias, et kohtumisel käsitletakse järgmisel nädalal toimuvat NATO tippkohtumist, julgeolekugarantiisid ja Ukraina teraviljaekspordilepingut Venemaaga, mida Türgi aitas eelmisel aastal vahendada.

Analüütikud ootasid samuti, et Zelenskõi veenaks Erdoğani andma rohelist tuld Rootsi NATO liikmelisusele enne sõjalise alliansi tippkohtumist 11.-12. juulil Leedu pealinnas Vilniuses.

Kreml teatas varem päeval, et Venemaa jälgib tähelepanelikult Ukraina presidendi ja Türgi liidri kõnelusi Istanbulis.

«Meie jaoks on huvitav välja selgitada, mida härra Erdoğani ja härra Zelenskõi vahel arutati. See on tähtis,» lisas Peskov.