Politsei palub abi autoga liikuva 45-aastase Rauli leidmisel

Raul on 182 cm pikk, kiilaspäine, tal on normaalne kehaehitus ja ta lonkab. Mehel oli seljas hall kapuutsiga paksem dressipluus, jalas heledad pikad dressipüksid ja mustad tennised. Kodust lahkus ta valget värvi sõiduauto Nissan Almeraga, mille numbrimärk on 269 AUP.