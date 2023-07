Zelenskõi loodab NATO tippkohtumise parimat võimalikku tulemust

Pärast kohtumist oma Poola kolleegi Andrzej Dudaga ütles Zelenskõi, et nad arutasid teisipäeval Vilniuses avatavat tippkohtumist ja leppisid kokku, et töötavad koos saavutamaks Ukraina jaoks parimat võimalikku tulemust.

Varssavi on Kiievi üks kõige tugevamaid toetajaid NATO osas ja nõudnud Ukrainale julgeolekugarantiid teistelt NATO liikmesriikidelt.

Zelenskõi on öelnud, et ei oota Ukraina tegelikku NATO liikmelisust enne sõja lõppu, kuid loodab, et tippkohtumine annab selge signaali kavatsusest tuua Ukraina hiljem allianssi.