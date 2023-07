Zelenskõi sõnul on signaale uue mässu puhkemise võimalusest Venemaal

«Ma arvan, et luureandmete põhjal... temast sai poliitiline tegelane. Ja minu arvates oli see tema peamine eesmärk. Miks ta aga lõpetas? Noh, ma ei tea täpselt,» seletas president.

«Nad otsustasid ise peatuda. Putinil endal pole Venemaal sõjalist jõudu ja tema tsiviilelanikkond pole kaitstud. On signaale, et Venemaal võib toimuda järjekordne mäss. Pealegi on palju inimesi, kes võiksid sellist tegevust toetada,» sõnas president.

Kommenteerides kuulujutte, et Wagneri võitlejad võivad väidetavalt rünnata Ukrainat põhja poolt, avaldas president kindlustunnet, et seda ei juhtu.

Eelkõige rääkis presidendikantselei juhi nõunik Mõhhailo Podoljak reedel, et uue, eduka ja ulatusliku mässu jaoks oleks Venemaal vaja saada kaks kuni neli märkimisväärset lüüasaamist rindel. Podoljaki sõnul kujunes Prigožini mäss Venemaa ühiskonnale omamoodi koolituseks ja näitas, kuidas sündmused edasi arenevad. Samuti usub nõunik, et Venemaa teeb läbi kodusõja.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi esindaja Andri Jussov märkis, et Venemaal võiksid kodusõja vallapäästmise tõukejõuks olla ühiskonnaliikmed, ent selliseid inimesi seal pole. Samas on veel üks grupp inimesi – need, kes on valmis võitlema oma huvide eest ning just nemad võivad käivitada Venemaa sisekonflikti.