Ukraina luure hinnangul kahjustas Prigožini juunimäss Putini mainet

«Venemaal praegu praegu käimas omamoodi erioperatsioon diktaatori maine taastamiseks. Prigožini marss purustas arusaama, et valitseb kõikvõimsa Putini monoliitne kontroll. Kuid piirkondliku eliidi ja osakondade juhtide reaktsioon mässukatsele viitab vastupidisele,» seletas kõneisik.

Samuti tõi luureametnik välja, et Wagneri jaoks ei olnud mässul tagajärgi, mis on üsna huvitav.

«Muidugi peab Putin kõvasti tööd tegema, et teeselda nagu oleks kõik korras. Kuid kõik saavad aru, et pole korras. »Kõikvõimsa« Putini kuvand on hävitatud,» selgitas Jusov, kelle andmetel raiskab Venemaa režiim diktaatori kuvandi taastamiseks tohutult ressursse.