Tallinnas avati liiklusele kaks Pronksi tänava ristmikku

«Nimetatud ristmikud olid liiklusele suletud mitu kuud ja nende taasavamine toob leevendust nii piirkonna elanikele kui äridele. Liikluse avamine tuletõrjetorni juures hõlbustab kesklinna ettevõtete klientide ja söögikohtade kullerite kohalejõudmist,» ütles abilinnapea Vladimir Svet. «Kahtlemata Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine on ajamahukas projekt, mis mõjutab paljude linlaste igapäevast elukorraldust ja liiklemist. Kuid hea meel on tõdeda, et ka see suuremahuline projekt on jõudmas lõppfaasi ning sügisel saavad linnakodanikud liigelda kaasaegses ja turvalises keskkonnas.»