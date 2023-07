Üks hea inimene palus mul öelda, et «Epp Pillarpardi Punjaba potitehas» on temale jätnud kustumatu mulje. Just nimelt teie osatäitmine oli olnud midagi sellist, millega võrdväärset kogemust ta pole saanud. See kõlas nüüd natuke tobedalt, aga mida te ise sellest lavastusest mäletate?