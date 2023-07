Paet: euroliit on olnud külmutatud Vene varade kasutamisel ebatõhus

«Kutsume EL-i välisasjade kõrget esindajat Josep Borrelli kasutama oma algatusõigust selleks, et teha EL-i nõukogule ettepanek võtta vastu otsus, millega luuakse õiguslik alus Venemaa külmutatud riigivarade mobiliseerimiseks Ukrainale kahju hüvitamise eesmärgil,» ütles Paet. «Senised EL-i sammud on olnud ebapiisavad vaatamata Euroopa Parlamendi liikmete korduvatele üleskutsetele.»

Paet lisas, et on iseenesest mõistetav, et agressorriik peab ka vastutama tekitatud hävingu eest. Tema sõnul pole põhjendatud, et euroliit peab kogu ülesehituse kinni maksma, kuigi süüdi on Venemaa.