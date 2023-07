Suur galerii ⟩ Pae park täitus pirukatega

«Lasnamäe Pirukafestival on aastast aastasse olnud üsna populaarne. Eelmisel aastal oli huvi niivõrd suur, et ürituse lõpus pirukaid kõigile ei jätkunud. Oleme sellel aastal pisut muutnud kontseptsiooni ning esmapilgult tundus, et kõik õnnestus. Kauplejaid ja tegevusi oli rohkem kui mullu, mis tegi ka ürituse külaliste jaoks huvitavamaks,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.