Politsei otsib Pärnus kadunud 75-aastast Vjatšeslavi, kes võib olla liikunud Tallinna

Politseinikud on praeguseks kontrollinud erinevaid haiglaid ja muid võimalikke viibimiskohti, kuid seni pole õnnestunud meest leida.

Vjatšeslav on pärit Tallinnast ning ka tema telefon leiti ühest pealinna taksost. Seega on alust arvata, et mees võib olla omal käel liikunud tagasi Tallinna.