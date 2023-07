Valitsusel on kindel kava kehtestada automaks. Kuigi rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ei ole veel EKRE riigikogu fraktsiooniga kohtunud, on teil siiski mingi seisukoht selle maksu suhtes olemas?

On ikka. Automaks, mille kohta minister ütles, et seda on juba palju arutatud – tegelikult saime alles nüüd selgema pildi, millist maksu planeeritakse. Juba kevadel pandi püsti eesmärk koguda 120 miljonit [eurot] rahva käest maksudena ja nüüd ongi see raha n-ö ära planeeritud. Mingit muud eesmärki sellel automaksu kehtestamise seadusel ei olegi. Sellepärast et see ei lahenda mingeid kliima- ega transpordiprobleeme, vaid teeb lihtsalt inimeste elu oluliselt kallimaks ja keerulisemaks. Eriti just maainimestel, kellele absoluutselt mingeid erisusi ei kavatseta pakkuda. Meie ei saa sellist asja toetada.