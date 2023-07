Laev alustas teekonda Rootsist Karlskrona sadamast teisipäeval. Meretöid viivad läbi Eesti Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) ja Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet (SHK) koostöös Soome ametiasutustega. Meretööde partner on Norra ettevõte Reach Subsea AS, uuringud viiakse läbi Norra lipu all sõitva uurimislaevaga Viking Reach. Uurimistööd kestavad sõltuvalt ilmaoludest 7–8 päeva.