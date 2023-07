FOTOD ⟩ Ratas Keskerakonna volikogul: partei sisepinged on pretsedenditult suured

Ratas nentis, et ajad on pingelisemad kui kunagi varem ning paraku seisavad partei liikmed mitte ainult inimvaenuliku poliitika, vaid ka üksteise vastu.

«Tuli on hõõgunud tuha all edasi ning seda on tunda nii sõnades kui ka tegudes,» rääkis Jüri Ratas. «Võtame kasvõi allkirjade kogumise, et erakonna esimees, aseesimees Tanel Kiik ja peasekretär Andre Hanimägi lahkuksid Tallinna linnavolikogust. Selliseid esmapilgul võib-olla isegi väikeseid, kuid märgilisi asju kogunes järjest juurde. Pean tunnistama, et sellist sisekliimat ja erakonnakaaslaste survestamist ei ole ma varasemalt tundnud.»