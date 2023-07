Politsei uurib, kas rahvasaadik Jaak Valge abiga Eesti NSV lipu heiskamine oli rahvusvahelise kuriteo toetamine või mitte

Juhtunuga seoses on alustatud menetlus karistusseadustiku paragrahvi 151 prim järgi, mis käsitleb rahvusvahelise kuriteo toetamist ja õigustamist. Agressiooniakti, genotsiidi, inimsusvastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avaliku eksponeerimise eest neid tegusid toetaval või õigustaval viisil saab selle järgi karistada rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut ehk 1200 euro või arestiga. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater kommenteeris Postimehele politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja vahendusel, et seaduses ei ole esitatud konkreetset keelatud sümbolite loetelu. «Oluline on ka kontekst, kus, kuidas ja mis eesmärgil seda lippu kasutati. Need täpsemad asjaolud selgitamegi välja alustatud menetluse käigus.»