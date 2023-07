OTSEPILT ⟩ Merepõhjast üles tõstetud Estonia vööriramp saabub Paldiski sadamasse

Meretöid parvlaeva Estonia vraki asupaigas viisid läbi Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) ja Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet (SHK) koostöös Soome ametiasutustega. Meretööde lepinguline partner on Norra ettevõte Reach Subsea AS, uuringud viidi läbi Norra lipu all sõitva uurimislaevaga Viking Reach. Uuringutel osalesid Eesti ja Rootsi ohutusjuurdluse asutuste esindajad. Vaatlejatena olid kaasas kaks parvlaeva Estonia hukust pääsenute esindajat – Ants Madar Eestist ning Urban Lambertson Rootsist.