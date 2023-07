KAS OLED NÄINUD? ⟩ Raplamaal elav 83-aastane Rein on juba kümme päeva kadunud

Häirekeskus sai teisipäeva hommikul teate murelikelt lähedastelt, et oma kodust Alu alevikus on kaduma läinud 83-aastane Rein. Lähedastel oli Reinuga viimane kontakt 18. juulil. 22. juulil kella 23.15 ajal jäi Rein kaamerapildile Tallinnas, kui ta läks Majaka põigu poole sõitvale linnaliinibussile number 50.

Politsei on suhelnud mehe lähedastega ja kontrollinud mehe võimalikke asukohti. Teada on, et Reinu nähti 21. juuli päeval Alu kaupluses.

Rein on umbes 175 cm pikk, kõhnema kehaehitusega ja tal on hallid juuksed. Mehel on seljas tume tuulejope, jalas musta värvi püksid ja peas musta värvi müts. Kaasas on musta värvi vihmavari. Reinule meeldib jalutamas käia, kuid ta hoiab pigem omaette ja võõrastega ise kontakti ei otsi.