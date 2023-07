KAS OLED NÄINUD? ⟩ Raplamaal elav 83-aastane Rein on juba nädal aega kadunud

Häirekeskus sai teisipäeva hommikul sai häirekeskus teate murelikelt lähedastelt, et oma kodust Alu alevikus on kaduma läinud 83-aastane Rein. Lähedastel oli Reinuga viimane kontakt 18. juulil.

Politsei on suhelnud mehe lähedastega ja kontrollinud mehe võimalikke asukohti. Teada on, et Reinu nähti 21. juuli päeval Alu kaupluses.