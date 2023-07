Valitsus kaalub paari hiidettevõtte ülekuldamist – kas rahvale jääb tühi tasku?

Regulaarselt väidab kitsas grupp ettevõtjaid, et Eestis on vaja väga kiiresti väga suurt (1000 MW) meretuuleparki ning seda saab teha ainult nii, et riik peab maksma neile märkimisväärset toetust, vastasel juhul jäävat Eesti 2030 taastuvenergia eesmärgid täitmata, elektrihind kõrgeks ja riik naabritest Läänemere regioonis maha, kirjutasid pöördumises Postimehele mitu tuuleenergiatootmise planeerijat, kes on koos teiste huvilistega n-ö meepotist eemale tõrjutud.