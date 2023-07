Läänemets: muudatused KOVide rahastuses toovad enim kasu Ida-Virumaale

«Sotsiaaldemokraatide eesmärk on vähendada piirkondlikku ebavõrdsust, et lasteaiad, kultuurikeskused ja muud inimestele olulised asutused oleksid kõikjal, kus inimesed neid vajavad. Maksutulude õiglasem jaotus annab paljudele omavalitsustele vabamad käed,» lausus Läänemets.

Muudatused KOVide rahastamises arvestavad senisest suuremal määral pensionäride hulka piirkonnas. Ta tõdes, et seni on kahetsusväärsel kombel uusi ja kõrgelt tasustatud töökohti tekkinud vaid suurtesse keskustesse.

«Sel aastal on olukord sedavõrd halvenenud, et mitmed omavalitsused vajasid vältimatut abi. Peaaegu pooled neist on majanduslikult nii kehvas seisus, et ilma riigi abita ei suuda nad osutada ka kõige elementaarsemaid teenuseid - maksta sotsiaaltoetusi, hoida lahti koole, lasteaedu, raamatukogusid ja kultuurikeskusi...,» ilmestas ta.

«Kagu- või Ida-Eesti omavalitsused ja nende elanikud pole süüdi selles, et paarikümne aastaga on kogu elu rännanud Tallinna ja selle lähiümbrusse. Väiksematest piirkondadest kolisid tööga hõivatud inimesed pealinna ja Harjumaale, Tartusse ja Tartumaale. Aga omavalitsuste tulubaas sõltub eelkõige sellest, kui palju on tööealisi inimesi ja kui palju nad makse maksavad. Kõik see on toonud kaasa regionaalse ebavõrdsuse hiiglasliku suurenemise. See on väga tõsine probleem.»