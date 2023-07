GALERII ⟩ Kaitseliit saatis 30 aastat teeninud ülemveebli pidulikult reservi

Teenistusest lahkuv ülemveebel Peeter Land on teeninud Kaitseliidus erinevatel ametikohtadel alates 1993. aastast. Kaitseliidu esimese veebli kohuseid on ta täitnud 2019. aastast.

Land on aastaid olnud suviste võidupüha paraadide peakorraldaja. Tema autasude hulgas on Kaitseliidu Valgeristi teise ja kolmanda klassi teenetemärk, Kaitseliidu esimese klassi teenetemedal ja kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist.

Land annab Kaitseliidu veebli ameti üle staabiveebel Andri Harkmannile, kes alustas teenistust kaitseväes 1994. aastal Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis. Harkmann on teeninud nii lahingukoolis kui ka pikalt erinevatel ametikohtadel kaitseväe ühendatud õppeasutustes ja kaitseväe akadeemias, samuti osalenud rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel Afganistanis ja Iraagis. Harkmann on Kaitseliidu Tartu maleva liige. Muude tunnustuste seas on Vabariigi President Andri Harkmanni autasustanud Kotkaristi mõõkadega kuldristiga.