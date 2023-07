On suur rõõm teada anda, et Tallinna loomaaias tänavu 7. märtsil koorunud suur ja tugev habekotkatibu, kes sai nimeks Marco, vabastati 16. juunil Šveitsi Alpides. Enne loodusesse laskmist rõngastati lind värviliste rõngasteg a, seljale kinnitati GPS-saatja ja tal pleegitati mõned suled, et ta oleks õhus kergemini äratuntav.

Marco on esimene Tallinnas koorunud habekotkas, kes vabastati Alpides. Ta on eriti oluline seetõttu, et viib sinna 50 protsenti uusi geene – tema isa, Tallinnas elav Ali, on pärit Kasahstani loodusest ja jõudis meile Almatõst 20 aastat tagasi. Marco ema saabus Tallinna 17 aastat tagasi Austriast Haringsee ohustatud röövlindude säilituskeskusest. Alates 2011. aastast on meie habekotkapaar kinkinud maailmale 11 habekotkatibu.