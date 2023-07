Tallinnas kogutakse allkirju buss nr 8 kaitseks

Avalduse koostajad rõhutava, et neil pole midagi selle vastu, kui liini pikendatakse kuni Õismäeni. Küll aga on nr 8 Mäehe elanike ainsaks otseühenduseks kesklinnaga.

«Bussiliin nr 8 on Tallinnas ajalooliselt sõitnud Mähelt otse kesklinna. Pärast muudatust peab suure rahvaarvuga Mähe kogukond (üle 7000 inimese) Kesklinna jõudmiseks tegema ümberistumise, mis on eriti keeruline kesklinna koolides käivatele lastele, eakatele ja liikumisraskustega inimestele. Ahtri tänavalt edasi liikumiseks tuleb jalgsi käia arvestatava pikkusega teekond, mis on talutav vaid noorele tervele inimesele ja ka nendel tuleb juurde arvestada ajakulu teiste liinideni jõudmiseks. Sama raske on liikuma hakata suunal Kesklinnast Äigrumäele,» selgitatakse petitsioonis.