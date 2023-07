Ekstreemne võistlus Rummu karjääris: kogunevad maailma parimad slacklinerid

Võistlustulle astuvad ka kohalikud tuntud slacklinerid: möödunud Red Bull Slack Warriori tšempion Tauri Vahesaar ja Kristjan Kullamaa. Raja võtab ette ka slackline'i maailma tippu kuuluv Jaan Roose.

Tauri Vahesaar toob Red Bull Slack Warriori puhul esimese asjana välja, et tegemist on ainulaadse võistlusega, kus 360-kraadine liinidel liikumine raja moodustab. Vähetähtis ei ole tema jutu järgi ka see, et kohale on tulnud maailmatasemel slacklinerid.

Juba homme võistlusesse sukelduv Vahesaar ütleb, et tunneb end rahulikult. «Teen enda asja. Tulen küll kohapeale võitma, kuid tean, et kõik, kes kohal, on juba tegelikult võitjad,» rääkis ta, lisades, et kõige olulisem on rajal endale kindlaks jääda ja täielikult keskenduda.

«Plaanin iga hetke nautida. Imeline on näha nii palju sõpru üle maailma taas kokku tulemas - tuleb suurepärane võistluspäev!» on Vahesaar kindel.

Teine eestlasest võistleja on laupäeval Rummu Karjääri loodud slackline'i paradiisis Kristjan Kullamaa. «Vaadata on palju ning tegemist on igale pealtvaatajale väga arusaadava võistlusega,» kutsub ta kõiki üles kohapeale võistlusele kaasa elama. «Enne võistlust on natuke ärevust ja põnevus. Hirmu pole, pigem natuke närvikõdi,» nentis Kullamaa. «Ootan, et saaks enda potentsiaali täielikult ära kasutada. Konkurents on väga tugev - seda ootasin kõige rohkem. Väga ootan ka põnevat päeva- tuleb kindlasti ekstreemne ja väljakutseterohke võistlus!»

Red Bull Slack Warrior on korraldajate teatel ainulaadne üks ühele võistlus, kus klassikaliste trikkide ja osavuse näitamise asemel peavad sportlased läbima unikaalsetest elementidest ja takistustest veekogu peale ehitatud raja.

Rummu karjäär on tuntud oma märkimisväärse helesinise vee ja ajaloolise tausta tõttu ning tänu sellele on see antud võistluseks sobivalt imeline ja ekstreemne asukoht. Üritus algab kell 14.