Endine Narva linnapea: linn ja elanikud ei saa soojahinna tõusus riigi abita hakkama

«Olen tõsiselt mures, sest 84-protsendiline soojuse hinnatõus ei ole Narva linnaelanikele taskukohane ning mõjutab oluliselt kohalike inimeste elukvaliteeti,» leiab Jevgrafov. «Narva linna elanike sissetulek on üks madalamaid Eestis ja lisanduvad kulutused sunnivad valima, kas osta leiba või maksta hiigelsuuri kommunaalarveid. Viimaste aastate energiakandjate suur hinnatõus on avaldanud negatiivset mõju Narva ettevõtjate tegevusele ja käesolev hinnatõus toob kindlasti kaasa tööpuuduse kasvu. Selge on see, et riigi abita Narva linn ja elanikud hakkama ei saa,» märkis ta.