Ukraina kaitseminister kiitis kohalike varustusetootjate ettevõtlikust

«Ukrainas on näiteks droonide tootmises tõeline buum. Ja tänu meie poliitikale suudab Ukraina end iseseisvalt varustada ka soomusvestide, kiivrite, vormirõivaste, jalanõude ja muuga,» rääkis minister.

Reznikov meenutas, et eelmisel aastal toetas valitsuskabinet sõjatehnika tootjate protseduuride lihtsustamise algatust. Otsuse kohaselt ulatub toodete kasutuselevõtu menetlus koos riigihankelepingute sõlmimisega nädalatesse. Varem võis see protsess venida aastaid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi hoiatas varem päeval, et sõda jõuab tasapisi Venemaa territooriumile.

«Tasapisi naaseb sõda Venemaa territooriumile - tema sümboolsetesse keskustesse ja sõjaväebaasidesse, ning see on möödapääsmatu, loomulik ja täiesti õiglane protsess,» ütles Zelenskõi, kui külastas riigi lääneosas Ivano-Frankivskit.

Venemaa teatas enne seda, et Moskva kohal tehti kahjutuks kolm Ukraina drooni.

«Ukraina on muutumas tugevamaks,» ütles Zelenskõi, kuid hoiatas samas, et riik peab valmistuma uuteks Vene rünnakuteks energiataristu vastu eelseisval talvel.

«Kuid me peame olema teadlikud, et nii nagu eelmisel aastal, võivad Vene terroristid endiselt rünnata sel talvel meie energiasektorit ja eluliselt tähtsaid rajatisi,» ütles Ukraina president ja lisas, et ta arutas Ivano-Frankivskis kõiki võimalikke stsenaariumeid.