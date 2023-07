Blinkeni sõnul otsib Venemaa Ukraina sõjaks tuge ja relvi

«Kas meie jõupingutused Ukraina toetamiseks seavad ohtu abi, mille tahame Taiwanile anda? Lühike vastus on ei. Töö, mida Ukraina toetamiseks teeme, on rahvusvaheline. Toome iga kuu kokku ligikaudu 50 riiki, et mõista Ukraina vajadusi ja seda, kuidas me saame kiiresti anda toetust ja abi julgeolekuvaldkonnas,» seletas Pentagoni juht.