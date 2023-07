Eestist välja saadetud Sergei Tšaulin esineb Venemaa ettepanekul ÜROs

Venemaa taotles ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumist «Kiievi režiimi terroristlike meetodite kasutamise probleemiga seoses asjaoluga, et Ukraina poole tegevus toob kaasa kriisi süvenemise.»

Tšaulin saadeti Eestist välja kapo ettepanekul

Kapo teatel oli Tšaulin usinalt pika aja vältel levitanud Venemaa Föderatsiooni vaenulikku propagandat. Kremli tööriistana on Tšaulin aastaid antifašistliku liikumise sildi all õhutanud rahvuslikku ja poliitilist vihkamist. Mees on samuti olnud surematu polgu aktsioonide eestvedaja ja Kremli lõhestuspoliitika elluviimiseks juhtinud mittetulundusühingut Venemaa Kaasmaalased Euroopas.