Eesti annetab Ukraina võitlejatele suure koguse rindevarustust

Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse juhataja ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et taktikalised esmaabikomplektid on sõja algusest olnud ukrainlaste soovinimekirjade eesotsas. «Oleme saanud palju head tagasisidet, et eestlaste saadetavad esmaabikomplektid on ühed parimad ning vajadus nende järgi on jätkuvalt kõrge. Suur tänu kõigile vabatahtlikele, annetajatele ning Eesti ettevõtetele, kes on Ukraina aitamisse panustanud oma aja või vahenditega.»