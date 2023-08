Ülehomsest on Tallinnas Tehnika tänaval liikluspiirangud

AS Tallinna Vesi alustab 4. augustil Tehnika tänava kanalisatsioonikollektori renoveerimistöödega, et ennetada antud piirkonnas võimalikke üleujutusi ning tänavapinna vajumist. Renoveerimistööd viiakse läbi valdavalt kaevikuta meetodi (CIPP) abil, mis aitab suuremahulisi torustiketöid teostada efektiivselt, keskkonda säästvalt ja väiksema häiringuga elanikele. Reovee ärajuhtimise teenus piirkonnas ei katke. Kõigi sulgemiste puhul on tagatud läbipääs operatiivteenistustele, ühistranspordile ja kohalikele elanikele, kelle kodule juurdepääs jääb renoveerimistööde alale.

«Torustike seireanalüüsi tulemused näitavad, et kohati on Tehnika tänava kanalisatsioonikollektor läbivajunud ning seetõttu renoveerimistöid enam edasi lükata ei saa. Tegemist on elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks vajalike töödega ning edasilükkamine tooks kaasa liiga suure üleujutuse, reovee äravoolu katkemise ning keskkonnakahjude riski,» rõhutas Thomberg. Lisades juurde, et töödega planeeritakse valmis saada kiirendatud korras juba enne septembri algust ning töid teostatakse kahes vahetuses. Tehnika tänava kanalisatsioonikollektor on rajatud aastal 1937 ning on strateegilise tähtsusega, teenindades suure tarbijaskonnaga piirkonda (üle 200 hoone), juhtides ära nii reo- kui sademevett. Vooluhulgad ulatuvad selles teeninduspiirkonnas kuni 2500 m3/h.