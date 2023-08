Välismaalase ja ametniku kähmluses sai kahjustada luksusauto

Sakala ajakirjanike silme all lahti rullunud lugu sai alguse sellest, et parkimiskontrolör tegi oma telefoniga pilti bussile ettenähtud kohale pargitud autost. Samal ajal vestles valesti parkinud autojuht aga välismaalasest mehega, kel oli kaasas laps, ning too välismaalane arvas, et kontrolör pildistab hoopis last. Naissoost kontrolör oli tavariietes ning töötõend ei olnud tal nähtaval kohal.