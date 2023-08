VIDEO ⟩ Männikul päästeti kopteri abil rappa eksinud inimene

Eile õhtul enne kella 22 teatas häirekeskusele helistanud mees, et tema ema on Männiku rappa eksinud ning leidmisel vajatakse politsei abi. Patrullpolitseinikud alustasid koheselt otsingutega, kuhu kaasati ka koerapatrull. Otsinguala hakati kontrollima päästeameti drooniga ja maastikku läbi sõitma ATVga. Lisaks kaasas otsingumeeskond PPA lennusalga kopteri, kes naise kella ühe ajal öösel üles leidis.

Põhja prefektuuri patrulltalituse juht Lennart Kams ütles pressiteate vahendusel, et marja- ja seenehooaeg on käes ja metsa minnes tuleb kaasa võtta täis laetud mobiiltelefon ning öelda lähedastele, millisesse metsa minnakse.

Kams lisas, et ka juba tuttav mets võib ajaga muutuda ja igasugune info, mis aitab kindlaks teha inimese täpset asukohta, on oluline. «Telefon on tähtis kaasa võtta seepärast, et aitab olla inimesega kontaktis ja mitmel juhul olemegi inimese juhatanud metsast välja telefoni teel. Ka saab inimene telefoni GPSi kasutades end ise aidata,» lisas Kams.