Riigikogu esimees kohtus dalai-laama eriesindajaga

Seto kuningriigi Kroonikogo kutsel Setumaal kolmepäevasel ringsõidul viibiv Tema Pühaduse dalai-laama eriesindaja Põhja-Euroopas, Poolas ja Balti riikides, härra Sonam Tsering Frasi rõhutas Hussarile ja Raidile, et Hiina-suunaline poliitika läänes võiks muutuda, uskudes, et aeg on selleks küps.

«Tiibetlaste kõige suuremaks mureks on praegu kurvad arengud Tiibetis, kus tiibetlased kui rahvas on otsustatud sõna otseses mõttes tasalülitada», ütles Frasi. «Hiina eesmärk on suretada välja tiibeti keel ja kultuur ning kasvatada uuest põlvkonnast hiinlased.»

Hussar pidas dalai-laama eriesindaja visiiti märgiliseks. «Eestlased on tiibetlastest alati aru saanud ning osanud maailma väikerahva vaatepunktist hinnata. Sümpaatia on suur, mida näitab kujukalt see hiigelsuur rahvamass, mis kolmel korral Eestis dalai-laama esinemist on kuulama kogunenud,» märkis parlamendi esimees.

Raid kinnitas dalai laama eriesindajale, et Tiibeti toetusrühma ja ka paljude parlamendi liikmete sõnum on ilmselge: eestlased ei soovi tegemist teha maailmaga, kus reaalpoliitika on tähtsam kui väärtused.

«Ukraina sõja ajal saavad vist küll kõik aru, et Venemaa ja Hiina on meisterdatud samast õudsest materjalist, kelle eesmärgiks on alla neelata oma naabrit. Venemaa katse süüa õhtusöögiks ära Ukraina ja ähvardada kõiki teisi naabreid on selgelt sarnane hiinlaste käitumisega näiteks Taiwani suunal, tiibetlaste ja uiguuride totaalsest diskrimineerimisest ja väljasuretamisest pole mõtet rääkidagi,» ütles Raid.