Järeldusi saab teha sügise teises pooles, kui inimesed on need liinid üles leidnud, nendega harjunud ja kui suuremad teeremondid on lõppenud. Samas näitab esimeste päevade statistika, et linlased kasutavad uusi marsruute.

Need kolm peatust, milles suhtes taheti muuta bussi nr 5 trajektoori, on statistika järgi alakasutatud. Kui meil on aga nii palju inimesi, kes häälekalt ütlevad, et nad siiski vajavad neid, siis otsustasime, et äkki just selline võitlus paneb rohkem ühistransporti kasutama. Teine põhjus oli, et selles kandis asub ka Konstantin Pätsi kool.