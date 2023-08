Politsei käivitas Harjumaal otsingu leidmaks metsa eksinud meest

Täna kella 13.25 ajal andsid Ivani tuttavad ja lähedased teada, et mees läks metsa Kuusalu kandis Pärnjärve telkimisala juurest. Ühel hetkel avastas mees, et on eksinud ning andis sellest tuttavatele teada. Info jõudis lähedaste vahendusel ka politseinikeni, kes meest otsima asusid. Eksinud mehega saadi korraks ka kontakti telefonitsi, kuid siis sai tema telefoniaku tühjaks ning enam mehe enda käest uurida ei saa, kus kandis ta liigub või mida näeb.