Zelenskõi tänas taas kõiki Ukrainat toetavaid riike

«Tänu igale riigile, igale juhile, kes Ukrainat aitas ja aitab! Abiks on saadetud võimsaid ja väga tõhusaid süsteeme, mis on juba andnud märkimisväärse tulemuse. Ja mitte ainult Ukrainale. Iga Vene raketi hävitamne on ka maailma kindlustunne, et terroririik ei ole võimeline ühist julgeolekut murdma,» rääkis Zelenskõi.

Riigipea tõi välja, et Venemaa terroristid on ainuüksi selle nädala jooksul Ukraina vastu kasutanud juba 65 erinevat raketti ja 178 ründedrooni, millest 87 olid Iraanis toodetud.

«Meil õnnestus neist märkimisväärne osa alla tulistada. Teeme kõik, et Ukraina õhukilp ainult tugevamaks muutuks. Just siin, meie taevas, saame tõestada, et terror on kaotamas. Saame seda tõestada üheskoos meie kõigi partneritega. Siin on ülioluline iga Ukraina kaitsjate abistaja panus. On vaja täielikku kaitset Venemaa terrori vastu, et hiljem ei peaks mõtlema, kuidas teisi rahvaid selle eest kaitsta. Ukraina saab selle lahingu võita ja meie õhukilp tagab seejärel kogu Euroopa julgeoleku,» seletas Zelenskõi.

Zelenskõi ütles juba varem, et järgmisel nädalal jätkavad Ukraina võimud rahvusvaheliste partneritega koostööd hankimaks Ukraina kaitseväele uued kaitsejulgeoleku abipaketid.

«Valmistume juba järgmiseks nädalaks, et oma riiki ja positsioone veelgi tugevdada,» kinnitas president.

«Jätkub suhtlus partneritega Ukraina kaitsepakettide nimel. Lisame juba kavas olevatele augusti-septembri rahvusvahelistele sündmustele veelgi rohkem sisu. Krimmi platvorm, meie osalemine ÜRO Peaassambleel ja rahuvalem. Ja loomulikult jätkame oma riigi sisemist puhastamist nendest, kes paraku nõrgestavad Ukrainat oma väärtegudega,» rääkis Zelenskõi.

Riigipea tänas kõiki, kes Ukraina võitu lähemale toovad, kuid kutsus kõiki mitte unustama, et võit vaenlase üle on saavutatav vaid ühisel jõul.