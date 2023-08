TORMIBLOGI ⟩ Torm liigub Pärnumaalt Läänemaa poole

Ilmaprognoosi järgi on oodata äikesevihma valinguid, millega võivad kaasneda tuulepuhangud üle 25 m/s ja rahe. Sajuhulk võib kohati olla 30–50 mm ning on trombide ja keeristormide tekke oht. Öö jooksul levib sajuala pikkamööda põhja poole, mitmel pool on äikest ja püsib tugevate sajuhoogude ja tuulepuhangute oht.