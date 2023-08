Slava Ukraini annetab Ukraina armeele 54 000 euro eest kamuflaažvärve

«Maskeeringu kasutamine on sõjaväeüksustele äärmiselt oluline, et kaitsta sõdurite elu sellega, et nad jääksid vaenlasele märkamatuks. Meie eesmärk on pakkuda Ukraina sõduritele selleks sobivaid tarbeid – kuna MilSpray kamuflaažvärv on tavapärase pasta asemel sprei kujul, saab selle kiirelt ja efektiivselt peale kanda, kui olukord seda nõuab. Sprei on ka nahasõbralikum ja seda on lihtsam hiljem maha pesta. Lisaks sellele, et Ukraina võitlejad vajavad igasugust sõjalist abi, on Ukraina kaitseminister saatnud Slava Ukrainile kirja palvega toetada Ukraina sõjaväge innovaatilise tootega, mida nende eriüksused vajavad ja ootavad,» ütles Viltrop.