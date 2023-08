Elektrilevi on ööpäevaga taastanud elektriühenduse üle 40 000 kliendil

Tormi kolmanda taseme hoiatus anti välja saartel, Läänemaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Valgamaal ja Võrumaal. Teise astme hoiatus on Raplamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Mujal Eestis anti esimese taseme hoiatus, mille kohaselt võib ilm olla teatud olukordades ohtlik.

Tormituuled ei näita raugemist ka täna, mis ilmselt toob rikkeid päeva jooksul veel juurde. Torm on juba murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid üle Eesti ja hommikul oli elektrita umbes 13 000 klienti.

«Kuna torm on öö jooksul kogunud veel jõudu, siis on uusi rikkeid juurde tulnud üle Eesti ja tuleb veel. Tugevad tuuled ja äike kahjuks aeglustavad rikete lahendamist, kuna sellistes tingimustes on see eluohtlik. Paneme ka inimestele südamele kõiki hoiatusi järgida ning hoiduda ka katkistest elektriliinidest, kuna see on eluohtlik,» lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.