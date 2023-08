Toomas Uibo: mootorsõiduku aastamaks võiks üldse ära jääda

Riigikogu liige Toomas Uibo (Eesti 200) selgitas, et automaksu idee on suunata Eesti iganenud autoparki keskkonnasõbralikumaks. «Mina isiklikult arvan, et see aastamaks võiks üldse ära jääda, et me piirduksimegi ainult siis registreerimismaksuga, mis on ühekordne,» rääkis Uibo ERRile.