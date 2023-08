Tallinna ööbusside pilootprojekt pikeneb oktoobri lõpuni

«Eelarvet tehes arvestasime võimalusega, et tuleb likvideerida ka vandaalitsemise tagajärgi, kuid õnneks pole selle järele vajadust olnud. Otsustasime planeeritud vahendid kogu ulatuses ära kasutada ja perioodi pikendada, et saada täiendavat informatsiooni, kas teenuse vastu on nõudlust ka sügisel, kui puhkusteperiood on lõppenud. Suvekuud on näidanud, et bussidega sõidetakse päris aktiivselt,» rääkis Svet.