Pevkur: peagi algav reservväelaste suurõppus Ussisõnad on Eesti ajaloo seni suurim

«Peagi algav üle-eestiline suurõppus Ussisõnad on Eesti ajaloo seni suurim õppus reservväelastele. Kevadel kehtestas vabariigi valitsus sõjaaja koosseisu suurenemise, mis tuli suuresti maakaitse kasvust. Nüüd on vaja tagada, et maakaitse oleks valmis tegutsema ükskõik millise ohu vastu Eesti vabaduse säilimiseks. Praegu toimuv õppekogunemine juhtivkoosseisule loob parimad võimalused sügisese õppekogunemise õnnestumiseks,» rääkis Pevkur.