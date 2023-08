Riigikogu põhiseaduskomisjon koguneb erakorraliselt arutama Pere Sihtkapitali ja TÜ tegevust

«Isikuandmete kaitse on üks inimese põhiõigusi ja täiesti selgelt on avalikkusel õigustatud küsimus, kuidas sai tekkida olukord, kus üks eraõiguslik sihtasutus saab ülikooli nimel tuhandete naiste eriti delikaatseid isikuandmeid ilma vastava loata,» kommenteeris Taro sotsiaalmeedias, lisades, et riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehena pole tal teist valikut, kui kutsuda eeloleval nädalal kokku erakorraline istung ja pärida selle kohta vastavatelt asutustelt.

Taro, kes on ühtlasi riigikogu lasterikaste perede toetusrühma esimees, on nördinud, et rahvastiku- ja perepoliitika mainet on skeemitamisega kahjustatud: «Meil on tõsiseid väljakutseid nii pikas perspektiivis Eesti rahva tulevikku mõttes kui ka perede toimetuleku osas lähiajal. Osasid probleeme oleme kaardistanud Lasterikaste perede toetusrühma esimesel kohtumisel Lasterikaste perede liidu juhtidega kevadel. Seal on tõesti teemasid, mida on tarvis uurida, kuid praegune juhtum paneb kogu temaatikale tugeva pitseri ning reeglitest üleastumine sunnib ilmselt ka juba kogutud andmed hävitama.»