ARVAMUSFESTIVALI ÜLEVAADE ⟩ Nädalavahetus, mis möödus tuliste debattide saatel

Laupäeva õhtul lõppes Paides 11. arvamusfestival. Üritusele pani punkti suur parlamendierakondade esimeeste debatt. Viimase puhul oli tegemist ühe populaarseima aruteluga terve ürituse vältel, kus istekohad said minutitega täis ning seismisekski oli keeruline kohta leida. Kuna debatt pakkus rahvale suurt huvi, märkasid paljud, et lavalt on ainsana puudu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht.