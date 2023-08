VIDEO ⟩ Agressiivne ja purjus mees ründas bussis Kanal 7 reporterit ja lubas ta ära tappa

«Ma pidin tagasi astuma ja ta hakkas uuesti küsima, kust ma pärit olen. Vastasin, et olen kohalik, olen siin sündinud ja kogu elu elanud ning miks see teda huvitab. Ta küsis, et miks ma siis eesti keelt ei rääkinud. Ma vastasin talle eesti keeles: ma räägin eesti keelt vabalt. Kui küsisin, et mis vahet sellel on, kes ma olen, vastas ta, et ta on ukrainlane ja minusuguseid tapetakse sõjas iga päev.»