OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Sildam ja Saks annavad erikomisjonile rahastuse küsimisest aru

Eelmisel teisipäeval sai erikomisjon kuulda rahandusministri Mart Võrklaeva (RE), presidendi kantselei direktori Peep Jahilo ja riigikontrolöri Janar Holmi seisukohti tekkinud olukorras. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on süüdistused võimuga kauplemises tõsised ning komisjon jätkab toimunu uurimist. «Ma arvan, et siin on väga tõsiseid süüdistused õhus, kõik asjaosalised ühinesid selle kvalifikatsiooniga ning selles olukorras ei ole võimalust jääda poolele teele,» ütles ta.