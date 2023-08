Harku vald: Sõrve looduskaitseala kehtestamisega tuleb edasi minna

Sõrve looduskaitseala loomist toetab ka riigikogu keskkonnakomisjon. «Loodusväärtus sellel alal on kõrgema väärtusega, kui seda on maa all paiknev paekivi, mida saab ka mujalt hankida,» on üks keskkonnakomisjoni seisukohtadest. «Sõrve kaitseala näol on tegu pärliga, mida on väga kerge lõhkuda, aga taastada on võimatu.»