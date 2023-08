VÄIKE APS ⟩ Kumb Martin? Läänemets ajas sassi usureformaatori ja tumedanahaliste eestkõneleja

Sõna said ka riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ja siseminister Lauri Läänemets (SDE).

Just Hussari kõnes mainitud Martin Lutherile viidates teatas siseminister ekslikult, et Martin Luther King kirjutas luterliku kirikuhümni «Üks kindel linn ja varjupaik». Üks meestest, Martin Luther, on 16. sajandi usureformaator, teine, Martin Luther King, võitles aga 20. sajandil Ameerikas tumedanahaliste õiguste eest ning kirikuhümni loomises kaasa ei jõudnud lüüa.