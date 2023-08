FOTOD ⟩ Nõmme avariis osalenud kolme kannatanu seisund on jätkuvalt raske

Täna hommikul kella 8 paiku sai häirekeskus teate, et Tallinnas Vabaduse puiesteel on juhtunud ahelavarii.

Lääne-Harju patrullpolitseinik Magnus Muidik selgitas, et esialgsetel andmetel kaldus linna suunas liikunud Volkswagen Passati juht seni teadmata põhjustel vastassuunavööndisse ja põrkas seal kokku Laagri suunas liikunud autodega.

«Õnnetuses sai viga kuus inimest, meedikud viisid sündmuskohalt viis kannatanut haiglasse, nendest kolme seisund on jätkuvalt raske,» sõnas Muidik, lisades, et nii täpsemad asjaolud kui ka autojuhtide kainus on tuvastamisel.