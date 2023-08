Tallinlased saavad järgmisel nädalal suurjäätmeid tasuta ära anda

Abilinnapea Joosep Vimma sõnul on suurjäätmete tasuta vastuvõtt täitnud oma eesmärgi – inimesed toovad sel perioodil ära kordades rohkem prügi kui muul ajal. «See on võimalus hoida puhtamat linnakeskkonda. Kui aga kodus üle jäänud asjad on kasutuskõlblikud, saab neid jäätmejaamades suunata ka uuele ringile – neid võtavad tasuta vastu Paljassaare ja Pääsküla korduskasutusuumid,» rääkis Vimm.